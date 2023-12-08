Konser Panggung Rakyat: Bongkar Hadirkan Iwan Fals, Endank Soekamti hingga Jamrud

JAKARTA - Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia alias ASDI, berkolaborasi dengan jejaring komunitas seniman, budayawan, akademisi, mahasiswa, professional, agamawan, aktivis anti KKN, korban pelanggaran HAM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tokoh masyarakat, menggelar konser bertajuk Panggung Rakyat 'Bongkar'.

Acara ini diketahui akan digelar pada Sabtu, 9 Desember 2023 secara gratis untuk memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari HAM (Hak Asasi Manusia) Sedunia. Dimulai pada pukul 13.00 hingga 21.00 WIB di Stadion Madya GBK, Senayan, acara ini mengusung konsep kolaborasi antara orasi kebangsaan dan konser musik.

Beberapa elemen masyarakat mulai dari pegiat HAM, budayawan, pakar ekonomi, tokoh masyarakat, pegiat anti korupsi, akademisi, hingga jurnalis keberagaman akan menyampaikan orasi kebangsaan yang menandakan antusiasme besar terkait perhelatan acara ini.

"Momen Panggung Rakyat Bongkar ini, semacam kesadaran kolektif antara musisi dengan para aktivis, bersuara tentang kondisi bangsanya, tentang potensi permasalahan bangsa dimasa yang akan datang," ujar pakar ekonomi, Faisal Basri, yang akan menyampaikan orasinya di Panggung Rakyat ‘Bongkar’.

"Kami, peduli tentang korupsi, kolusi dan nepotisme. Kami peduli tentang pelanggaran atas hak asasi manusia. Saatnya kami bersatu membangun kesadaran kolektif tersebut," sambungnya.

ASDI Gelar Konser Panggung Rakyat 'Bongkar' (Foto: Ist)

Sementara itu, Faisal Basri juga menyebut bahwa Panggung Rakyat ‘Bongkar’, sengaja dihadirkan untuk mengingatkan ancaman-ancaman yang ada di depan kelopak mata kita.

“Ini adalah sebuah gerakan kebudayaan. Melalui Orasi dan Konser Musik, kita akan serbu agar rayap-rayap itu, segala sesuatu yang mengganggu, kita bisa enyahkan. Semoga Indonesia yang lebih baik akan terwujud lewat pendekatan kebudayaan ini,” sambungnya.

Terkait konser musik, Panggung Rakyat ‘Bongkar’, akan menampilkan musisi dengan reputasi karya lagu kritikal. Diantaranya, Kotak, Anto Baret feat Andi Malewa, Endank Soekamti, Tony Q. Rastafara, Jamrud, Deadsquad, Pas Band, Iwa K., Young Lex & Friends, dan para musisi lainnya.