Jakarta Lebaran Fair 2024 Hadirkan Konser 19 Hari Nonstop!

JAKARTA - Jakarta Lebaran Fair 2024 resmi dibuka mulai Rabu, 3 April 2024. Rencananya, Jakarta Lebaran Fair yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat, akan berlangsung hingga 21 April mendatang.

Event yang akan berlangsung selama 19 hari tersebut tak hanya akan menampilkan berbagai pameran kebutuhan lebaran, namun juga hiburan. Salah satunya, pergelaran konser dari berbagai musisi ternama Tanah Air.

Menariknya, pergelaran konser tersebut akan diadakan selama 19 hari nonstop, termasuk di momen lebaran nanti.

Sejumlah band besar Tanah Air mulai dari Kotak, Armada, Pas Band, hingga Changcuters akan tampil di atas panggung dan menghibur pengunjung Jakarta lebaran Fair 2024.

Pembukaan Jakarta Lebaran Fair 2024 sendiri dimeriahkan oleh pesta kembang api sebagai penanda secara resmi dibukanya event yang baru digelar pertama kali ini.

“Kita setelah pembukaan nanti ada pembukaan kecil, kita ada pesta kembang api, dan selama 19 hari Lebaran Fair ini pun kita setiap harinya full musik konser,” ujar Direktur Marketing PT. Jakarta International Expo, Ralph Scheunemann, saat diwawancarai di lokasi, Rabu, 3 April 2024.

Jakarta Lebaran Fair 2024 hadirkan 19 hari konser musik nonstop (Foto: Instagram/jktlebaranfair)





“Ada Pas Band, Kotak, Armada, banyak pokoknya,” imbuhnya.

Menurut Ralph, meski pertama kali digelar, perhelatan Jakarta Lebaran Fair 2024 sendiri memang agak mirip dengan perhelatan rutin tahunan Jakarta Fair. Namun, memiliki konsep berbeda karena dikhususkan sebagai destinasi di momen bulan puasa dan lebaran.

“Kita bikin mirip-mirip seperti Jakarta Fair, tapi tentu tidak sama. Pokoknya kita usahakan selama 19 hari tidak ada satu haripun yang tidak dihadirkan dan menarik bagi pengunjung,” ungkapnya.

Sebagai informasi, setidaknya, terdapat 500 peserta (tenant) turut serta memeriahkan JLF yang tersebar di Hall A, B, C, dan Open Space. Mulai dari sektor otomotif, teknologi informasi (gadget), komputer, alat olahraga, hingga fashion and garment.

Selain itu juga ada peralatan rumah tangga (home appliance), furniture, barang-barang elektronik, kuliner, kerajinan tangan, herbal & medicine, perbankan, kosmetik, dan produk jasa lainnya.