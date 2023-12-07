Advertisement
HOT GOSSIP

Alan Walker Umumkan Konser di China, Bangku Penonton Jadi Sorotan Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |13:45 WIB
Alan Walker Umumkan Konser di China, Bangku Penonton Jadi Sorotan Netizen
Alan Walker umumkan konser di China, bangku penonton jadi sorotan netizen. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Diskoji asal Norwegia, Alan Wlaker belum lama ini melangsungkan show-nya di Guangdong, China. Momen itu dibagikan Alan Walker di Instagram pribadinya.

Sebelum membagikan keseruan penampilannya di China, Alan sempat mengunggah potretnya di tengah stadion. Terlihat pelantun Faded ini berpose di tengah ratusan bangku yang sudah disiapkan untuk konsernya tersebut.

“Dan tur berlanjut, selanjutnya: Shenzen, China. (Sold out),” tulis Alan Walker, Kamis (7/12/2023).

Momen Alan Walker mengumumkan konsernya di China itu membuat netizen salah fokus. Unggahannya ini diramaikan warganet Tanah Air.

