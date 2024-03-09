Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tom Jones Bawakan Sexbomb dan Delilah di Konser Ages & Stages, Fans Bernostalgia

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |06:36 WIB
Tom Jones Bawakan <i>Sexbomb</i> dan <i>Delilah</i> di Konser Ages & Stages, Fans Bernostalgia
Tom Jones gelar konser Ages & Stages di Hotel Mulia Jakarta, pada 8 Maret 2024. (Foto: Ravie Wardani/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Tom Jones, musisi blues dan soul asal Wales menggelar konser bertajuk Ages & Stages di Grand Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, pada 8 Maret 2024. 

Tom membuka konsernya dengan menyanyikan lagu I’m Growing Old dengan alunan piano memukau. “Mari nyanyi bersama. Aku punya momen luar biasa malam ini,” ujarnya dari atas panggung. 

Setelah penampilan pembukanya, Tom Jones melanjutkan penampilannya dengan melantunkan tiga lagu hits miliknya. Dari Not Dark Yet, It’s Not Unusual, hingga What’s New Pussycat? yang dirilisnya pada 1965. 

“Lagu berikutnya merupakan single terbaruku. Aku sangat menyukai lagu ini karena mengingatkan pada seorang teman,” kata musisi 83 tahun itu sambil menyanyikan lagu The Windmills of Your Mind

Tom Jones gelar konser Ages & Stages di Hotel Mulia Jakarta, pada 8 Maret 2024. (Foto: Ravie Wardani/MNC Portal Indonesia)

Penonton tampak tenggelam dalam lagu tersebut sambil bernostalgia dengan karya-karya lawas milik sang musisi. Selanjutnya, Tom Jones melanjutkan penampilannya dengan membawakan Sexbomb, lagu dengan lantunan musik blues khas Amerika. 

Irama cepat lagu tersebut, membuat penonton yang didominasi usia lanjut tersebut bergoyang bersama. “Selanjutnya, saya akan membawakan Pop Star, sebuah lagu yang saya ciptakan bersama seorang teman,” ujarnya. 

Panggung semakin panas ketika Tom Jones mulai menyanyikan lagu hits lain miliknya, Green Green Grass of Home. Penonton terlihat antusias menyanyikan bagian reffrain lagu tersebut. 

Kemeriahan konser Ages & Stages tersebut berlanjut ketika Tom membawakan Delilah, lagu yang dirilisnya pada 1968. Lagu itu merupakan track yang paling ditunggu fans dalam konser tersebut. 

Halaman:
1 2
