Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Main di Series Arab Maklum Season 2, Avi Basalamah Dapat Dukungan dari Ramzi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |06:53 WIB
Main di Series Arab Maklum Season 2, Avi Basalamah Dapat Dukungan dari Ramzi
Avi Basalamah syuting Arap Maklum Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Arab Maklum merupakan salah satu judul series bergenre komedi dari Vision+ yang cukup sukses di season pertamanya.

Lantas, untuk menyusul kesuksesan season pertamanya, season kedua Arab Maklum rencananya akan mulai diproduksi pada 8 Januari 2024 mendatang.

Cameo Production juga kembali menggandeng para pemeran lama dalam series satu ini. Salah satunya yakni Avi Basalamah yang kembali memerankan tokoh Zaenab.

Main di Series Arab Maklum Season 2, Avi Basalamah Dapat Dukungan Dari Ramzi

Istri dari komedian sekaligus presenter Ramzi ini lantas membeberkan alasan mengapa dirinya kembali tertarik untuk bermain di serial Arab Maklum.

“Terus terang gue kan buat main (series) itu udah lama nggak pernah main ya. Apalagi series kayak gini. Itu zaman belum nikah lah,” ujar Avi, saat diwawancara usai prosesi tumpengan Arab Maklum Season 2, di iNews Tower, Jakarta.

“Cuma yang nawarin suka ada aja gitu. Cuma kok gak klik aja. Tapi kok kalau ini (Arab Maklum) kok suka ya. Makanya ambil yang pertama. Terus ditawarin lagi series yang kedua, katanya di Bali loh, karena memang ceritanya gue suka, oke gue ke Bali,” lanjutnya.

Terlebih, lanjut Avi, ia memiliki jadwal yang terbilang padat sebagai seorang ibu rumah tangga. Namun, ia mengaku tetap ingin memberikan yang terbaik mengingat Arab Maklum menurutnya memiliki alur cerita yang selalu menarik.

“Ini susah banget schedule emak-emak, masih megang anak saya itu, pak Ramzi masih ngurusin dia juga, jadi oh my god ini gimana waktunya,” ungkapnya.

“Tapi I do my best, karena gue harus syuting Arab Maklum, karena jalan ceritanya cucok, suka banget!” imbuhnya.

Apalagi, Avi juga mengaku mendapat dukungan penuh dari sang suami, Ramzi yang awalnya sempat akan beradu peran dengannya dalam serial ini. Namun, karena jadwal yang begitu padat, peran sang suami akhirnya digantikan oleh pemain lain yang juga sama bagusnya.

“Dia support banget, terus karakter gue juga di sini gue happy ya mainnya. Harusnya dia (Ramzi) main ke sini. Tapi Ya Allah jadwalnya susah banget. Makanya dikasih ke talent lain. Tapi sama-sama bagus,” tuturnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement