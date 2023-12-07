Main di Series Arab Maklum Season 2, Avi Basalamah Dapat Dukungan dari Ramzi

JAKARTA - Arab Maklum merupakan salah satu judul series bergenre komedi dari Vision+ yang cukup sukses di season pertamanya.

Lantas, untuk menyusul kesuksesan season pertamanya, season kedua Arab Maklum rencananya akan mulai diproduksi pada 8 Januari 2024 mendatang.

Cameo Production juga kembali menggandeng para pemeran lama dalam series satu ini. Salah satunya yakni Avi Basalamah yang kembali memerankan tokoh Zaenab.

Istri dari komedian sekaligus presenter Ramzi ini lantas membeberkan alasan mengapa dirinya kembali tertarik untuk bermain di serial Arab Maklum.

“Terus terang gue kan buat main (series) itu udah lama nggak pernah main ya. Apalagi series kayak gini. Itu zaman belum nikah lah,” ujar Avi, saat diwawancara usai prosesi tumpengan Arab Maklum Season 2, di iNews Tower, Jakarta.

“Cuma yang nawarin suka ada aja gitu. Cuma kok gak klik aja. Tapi kok kalau ini (Arab Maklum) kok suka ya. Makanya ambil yang pertama. Terus ditawarin lagi series yang kedua, katanya di Bali loh, karena memang ceritanya gue suka, oke gue ke Bali,” lanjutnya.

Terlebih, lanjut Avi, ia memiliki jadwal yang terbilang padat sebagai seorang ibu rumah tangga. Namun, ia mengaku tetap ingin memberikan yang terbaik mengingat Arab Maklum menurutnya memiliki alur cerita yang selalu menarik.

“Ini susah banget schedule emak-emak, masih megang anak saya itu, pak Ramzi masih ngurusin dia juga, jadi oh my god ini gimana waktunya,” ungkapnya.

“Tapi I do my best, karena gue harus syuting Arab Maklum, karena jalan ceritanya cucok, suka banget!” imbuhnya.

Apalagi, Avi juga mengaku mendapat dukungan penuh dari sang suami, Ramzi yang awalnya sempat akan beradu peran dengannya dalam serial ini. Namun, karena jadwal yang begitu padat, peran sang suami akhirnya digantikan oleh pemain lain yang juga sama bagusnya.

“Dia support banget, terus karakter gue juga di sini gue happy ya mainnya. Harusnya dia (Ramzi) main ke sini. Tapi Ya Allah jadwalnya susah banget. Makanya dikasih ke talent lain. Tapi sama-sama bagus,” tuturnya.

BACA JUGA: