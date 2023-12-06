Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Dhawiya Zaida Pemeran Utama Series Arab Maklum: Banyak Kejutan di Season 2

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:05 WIB
Dhawiya Zaida Pemeran Utama Series Arab Maklum: Banyak Kejutan di Season 2
Dhawiyah Zaida sebut series Arab Maklum Season 2 banyak kejutan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dhawiya Zaida didapuk membintangi tokoh Umi Laela dalam serial Arab Maklum season kedua yang menjadi salah satu konten originals Vision+.

Produksi series Arab Maklum season 2 ini sendiri rencananya akan dimulai pada 8 Januari 2024 mendatang, dan kembali menampilkan 8 episode.

Namun, di season kedua, serial Arab Maklum akan semakin berwarna karena kedatangan beberapa cast alias pemeran baru. Mulai dari Edric Tjandra, Rizki Ananta Putra alias Ananta Rispo, Patricia Gouw, Hingga Lia Waode.

Sebagai pemeran utama sekaligus pemeran lama di serial Arab Maklum, Dhawiya lantas mengaku tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan para pemain baru tersebut.

Selain karena sudah tidak asing, Dhawiyah juga menyebut bahwa proses reading yang telah dilakukan beberapa kali membuat mereka lebih mengenal satu sama lain.

“Alhamdulillahnya sih kayak ko Edric, Waode, aku memang sudah kenal udah lama. Memang ada beberapa nama yang aku baru beberapa kali bertemu,” ujar Dhawiyah, di prosesi tumpengan Arab Maklum Season 2, di iNews Tower, Jakarta, Rabu, (6/12/2023).

“Tapi karena series itu pasti selalu ada proses reading, kita selalu latihan, jadi di situlah mencoba menyatukan chemistrynya, dan bisa sama-sama saling kenal. Dan yang pastinya sebelum kita mulai take, pasti kita akan latihan juga,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
