HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Alasan Piyu Padi Tak Butuh Lagi Pakai Topi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:10 WIB
Terungkap Alasan Piyu Padi Tak Butuh Lagi Pakai Topi
Terungkap alasan Piyu Padi Tak Butuh Lagi Topi (Foto: IG Piyu)
JAKARTA - Piyu Padi sering kali menggunakan topi. Saking seringnya, Piyu identik dengan topi yang sudah lama ia kenakan.

Terbaru, penampilan Piyu menjadi sorotan. Ia terlihat melakukan transplantasi rambut. Baginya, hal ini menambah kepercayaan dirinya.

"Hasil yang pertama aku puas banget. Bagus banget dan keren, dan semua orang juga pada pangling, bahkan ini yang lucu, ada teman yang ngasih hadiah aku kado, kemarin kasih topi. Terus di DM Aku, 'Mas, what's wrong with my hat that I gave to you'. Dia bilang begitu. 'Oooh, nggak nggak apa. Aku emang udah gak pake topi'," ujar Piyu Padi.

Terungkap Alasan Piyu Padi Tak Butuh Lagi Pakai Topi

