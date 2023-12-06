Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Piyu Padi Semakin Percaya Diri Usai Menjalani Transplantasi Rambut Kedua

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |05:16 WIB
Piyu Padi Semakin Percaya Diri Usai Menjalani Transplantasi Rambut Kedua
Piyu Padi semakin percaya diri usai menjalani transplantasi rambut kedua (Foto: Instagram/piyu_logy)
JAKARTA - Penampilan Satriyo Yudi Wahono alias Piyu Padi selama satu satu tahun belakangan ini bisa dikatakan berubah drastis. Jika biasanya ia gemar mengenakan topi, lain halnya dengan saat ini.

Rambutnya yang lebat tampaknya semakin membuat sang gitaris percaya diri hingga memilih untuk tidak lagi mengenakan topi. Terlebih, kepalanya yang dulu mulai botak lantaran penuaan, kini terlihat jauh lebih lebat dari sebelumnya.

Perubahan penampilan Piyu dibagian rambut lantaran melakukan transplantasi rambut, jelas menjadi pertanyaan sejumlah rekan musisi dan juga penggemarnya.

“Hasil yang pertama aku puas banget. Bagus banget dan keren, dan semua orang juga pada pangling, bahkan ini yang lucu, ada teman yang ngasih hadiah aku kado, kemarin kasih topi. Terus di DM Aku, ‘Mas, what’s wrong with my hat that I gave to you’. Dia bilang begitu. ‘Oooh, nggak nggak apa. Aku emang udah gak pake topi’,” ujar Piyu.

Piyu Padi

Piyu Padi semakin percaya diri usai menjalani transplantasi rambut kedua (Foto: Dok.Piyu)

Meski sudah satu tahun tampil dengan rambut baru yang membuatnya semakin percaya diri, Piyu rupanya masih belum puas. Pasalnya ia masih harus menangani satu lagi masalah terkait kebotakan kepalanya, yakni dengan melakukan transplantasi di bagian rambut tengah atas alias crown.

“Saya itu ada punya problem yaitu di rambut bagian depan dan juga ada di crown. Kalau untuk melakukan tindakan (transplantasi), itu tidak boleh langsung dua-duanya. Jadi (sebelumnya) kita lakukan yang di depan,” jelasnya.

“Yah, setelah setahun lalu melaksanakan hair transplant di Farmanina Aesthetic & Hair Clinic, terus terang aja aku puas banget, dan yang penting saya sebulan sekali harus melakukan PRP. Jadi di situ aku benar-benar ditreatment, di-maintain banget. Selama setahun kaya nggak kerasa. Tiba-tiba aja, oh ini udah setahun. Makanya sekarang inilah saatnya untuk melakukan transplant kedua,” sambungnya.

