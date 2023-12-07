Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Ungkap Awal Pertemuannya dengan Santyka Fauziah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |02:30 WIB
Sule Ungkap Awal Pertemuannya dengan Santyka Fauziah
Sule awal pertemuannya dengan Santyka Fauziah (Foto: Instagram/ferdinan_sule)
JAKARTA - Sule sudah mengumumkan bahwa ia dan perempuan bernama Santyka Fauziah, memang benar tengah menjalin hubungan asmara. Bahkan hubungan asmara mereka diketahui telah berjalan kurang lebih empat bulan belakangan ini.

Saat tampil menjadi bintang tamu di acara Brownies, Sule pun membeberkan awal mula pertemuannya dengan sang kekasih. Lucunya, pertemuan pertama mereka terjadi di aplikasi TikTok, lantaran Santyka merupakan penonton setia akun milik Sule.

"Pertemuan kami di TikTok sungguh tak terduga. Pas lagi scroll TikTok awalnya. Dia dari kecil sering nonton, suka humor, dan dari situlah hubungan kami berkembang hingga saat ini, kalau diceritain bisa sampai dua, tiga hari, jadi (kekasih) sampai sekarang," ujar Sule.

"Dulu dia kan sering nonton kalau live-live, dia sering komen 'Ayah'. Ya sudah berarti lo jadi anak gue. Ya nggak apa-apa gue bilang, 'Aku jadi ayah, tapi nggak menutup kemungkinan jadi pasangan, jadi suami, jadi teman'," timpalnya.

Sule dan Santyka

Sule ungkap awal pertemuannya dengan Santyka Fauziah (Foto: Instagram/ferdinan_sule)

 

Sayangnya, cinta Sule kala itu tak langsung diterima oleh Santyka. Namun, lambat laun, perasaan Santyka pun luluh dan akhirnya mau menerima cinta dari duda lima anak tersebut.

"Dulu sempat ditolak. Terus saya dekati sampai akhirnya dia mau. Kan perlu harus ada perjuangan mungkin," ucap Sule dengan santai.

Halaman: 1 2
1 2
