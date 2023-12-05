Bakal Menikah Tahun Depan dengan Ladislao, Respon Sule Diungkap Nathalie Holscher

Nathalie Holscher bakal menikah tahun depan. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Nathalie Holscher segera melepas status jandanya tahun depan, dirinya bakal menikah dengan Ladislao Camara tahun depan. Lantas seperti apakah reaksi Sule mantan suaminya?

Rupanya kabar dirinya akan segera menikah itu sudah sampai ke telinga mantan suami yaitu Sule.

Perempuan blasteran Belanda itu sudah mengantongi restu dari Sule, untuk menikah dengan Ladislao Camara pria blasteran Spanyol.

Bahkan, Nathalie Holscher menyebut ayah dari putranya, Adzam itu memberikan selamat atas rencana pernikahannya.

"Kalau sama Kang Sule kami saling mendoakan. Dia bilang, 'Selamat untuk Bundanya Adzam, sudah sama Ladis'," ungkap Nathalie Holscher di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).