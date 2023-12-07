Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid Ikut Kajian soal Rumah Tangga, Atta Halilintar: Nggak Nyambung Tahu Sama Kamu

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |13:30 WIB
Aaliyah Massaid Ikut Kajian soal Rumah Tangga, Atta Halilintar: Nggak Nyambung Tahu Sama Kamu
Aaliyah Massaid ikut pengajian soal rumah tangga (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid kembali tampil menggunakan hijab saat hadir dalam kajian yang digelar di kediaman Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Melihat penampilan Aaliyah yang tertutup, Atta pun sempat meledek putri bungsu Reza Artamevia tersebut.

Awalnya saat berada di area konsumsi, Atta sempat memuji penampilan perempuan yang akrab disapa Aal tersebut. Bahkan ia meminta Aurel untuk mengajari Aal mengenakan hijab.

"Aal pakai hijab. Kamu harus belajar dulu pakai hijabnya," kata Atta Halilintar kepada Aaliyah Massaid, dikutip dari akun YouTube AH.

"Sayang, ajarin dong," lanjut Atta Halilintar pada Aurel.

Di momen itu, Aal juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat ia dan sang ibunda akan menjalankan ibadah umrah. Mendengar hal itu, Atta pun kembali memberikan pujiannya.

"Umrah sama siapa?," tanya Atta.

Halaman:
1 2
