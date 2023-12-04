Haji Faisal Apresiasi Langkah Raffi Ahmad Pertemukan Fuji Utami dan Aaliyah Massaid

JAKARTA - Pertemuan Aaliyah Massaid dan Fuji Utami di Singapura, diinisiasi oleh Raffi Ahmad itu rupanya menjadi perbincangan publik. Momen itu diabadikan pertama kali lewat akun instagram miliknya.

Pertemuan ini menjadi penting karena, Aaliyah Massaid menjalin hubungan asmara bersama Thariq Halilintar. Sementara Fujianti Utami Putri atau lebih dikenal dengan Fuji merupakan mantan kekasih Thariq Halilintar.

Menanggapi masalah itu, Haji Faisal selaku ayah Fuji Utami menyambut positif pertemuan antara Fuji dan Aaliyah Massaid.

"Enggak apa-apa, emang kenapa, baguslah dan saya memang menginginkan damai jadi dunia ini damailah. Apalagi anak-anak damai, kami selaku orangtua kan sejuk dan enak melihatnya," kata Haji Faisal dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip pada Senin (4/12/2023).

Kakek Gala Sky ini menilai, selama ini, putrinya dan Aaliyah Massaid memang tak ada masalah. Namun, ketika putri Reza Artamevia itu memutuskan menjalin hubungan asmara dengan Thariq Halilintar beberapa waktu lalu menjadi perbincangan.

Kemudian, Fuji dan Aaliyah Massaid memanas. Pasalnya, adik Fadly Faisal itu merupakan mantan kekasih Thariq Halilintar.

"Rasanya mereka nggak ada masalah selama ini, cuma masalah kecil kalinya dan netizen selalu memanas-manasin. Nggak perlu dibesar-besarkan, sebagian kecil,"ucap Haji Faisal.

