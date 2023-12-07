Nindy Ayunda Kecewa dengan Ashanty yang Tutupi Perselingkuhan Keponakannya dengan Askara Parasady

JAKARTA - Nindy Ayunda membeberkan sebuah fakta mengejutkan terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya, Askara Parasady Harsono hingga membuat rumah tangganya kandas. Pelantun Cinta Cuma Satu tersebut mengatakan bahwa mantan suaminya sempat selingkuh dengan keponakan Ashanty.

Meski enggan menyebutkan siapa sosok keponakan Ashanty yang menjalin hubungan spesial dengan mantan suaminya, Nindy mengaku bahwa dirinya sangat kecewa dengan sikap sahabatnya. Pasalnya, Ashanty disebut tahu tentang perselingkuhan tersebut, namun memilih diam dan menyembunyikan fakta tersebut dari Nindy.

Hal itu jelas membuat hubungan persahabatan Nindy dan Ashanty merenggang. Terlebih, Nindy mengaku tahu bahwa Askara selingkuh dengan keponakan Ashanty dari Ririn Ekawati.

"Aku waktu itu enggak tidur, aku bener-bener habis ribut sama Aska karena dia ketahuan ada perempuan lah intinya," ujar Nindy saat berbincang dengan Olla Ramlan dalam akun YouTube The Ramlans Family.

Nindy Ayunda kecewa dengan Ashanty yang tutupi perselingkuhan (Foto: Instagram/nindyayunda)

"Terus setelah itu, aku bagian part kecewa sama Ashanty, ini cerita aku buka semua dulu ya karena memang Aska ada sesuatu dengan keponakannya dia. Aku dikasih tahunya sama Kak Ririn, dan akhirnya aku cerita sama Kak Ririn 'Iya kak, aku memang enggak baik-baik aja, aku punya masalah rumah tangga'," sambungnya.

Saat mengetahui dari Ririn Ekawati bahwa Aska memiliki hubungan dengan keponakan Ashanty, Nindy pun langsung mencari tahu pada istri Anang Hermansyah itu. Sayangnya, ia justru mengaku tak mendapatkan respon baik dari ibu sambung Aurel dan Azriel itu.

"And then aku cari tahu ke Ashanty, ternyata jawabannya Ashanty tidak selayaknya seorang teman pada saat itu, karena dia tahu (perselingkuhan Aska), dia juga ngasih tahu ke Kak Ririn, tapi dia enggak cerita ke aku," bebernya.

"Pertanyaan aku cuma why?, seharusnya kan dia kasih tahu ke aku. Setelah itu berjalan, itu menjadi satu masalah yang ada dalam diri aku," tambahnya.

Usai permasalahan mantan suaminya selingkuh dengan keponakan sahabatnya, Nindy pun memilih untuk menarik diri dari persahabatannya dengan rekan-rekan artis. Bahkan ia mulai tak banyak bicara saat bertemu dengan rekan-rekan artis.