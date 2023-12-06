Nindy Ayunda Klarifikasi Soal Menjelekkan Olla Ramlan, Ini Isinya

JAKARTA - Nindy Ayunda mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi di balik tersebarnya video yang seolah memperlihatkan dia sedang menjelekkan sahabatnya, Olla Ramlan.

Rekaman itu dibuat asisten rumah tangga Nindy dan disebarkan untuk tujuan tertentu. Video itu memperlihatkan saat Nindy sedang mengobrol dengan ibunya.

Nindy mengungkapkan jika saat itu sang ibu khawatir dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Olla Ramlan. Ibu Nindy mengetahui siapa saja sahabat anaknya itu dan selalu menanyakan kabar mereka.

Sayangnya, video yang tersebar justru memperlihatkan Nindy yang sedang curhat mengenai Olla Ramlan kepada ibunya seolah Nindy sedang mengadu, bukan ibunya yang menanyakan terlebih dahulu seperti kejadian yang sebenarnya.

"Mama aku nanya 'Nindy itu Olla kenapa' karena rekaman itu dipotong-potong gitu loh tidak utuh. Jadi kelihatannya itu kayak 'Mama tahu enggak'. Ceritanya tuh seperti aku menceritakan gitu loh," ujar Nindy dikutip dari konten YouTube The Ramlans Family, Rabu (6/12/2023).

Olla Ramlan akhirnya blak-blakan mengungkap isi rekaman yang masih disimpannya hingga saat ini.

Olla menyebut bahwa di rekaman itu, Nindy menjelekkan mantan suami Olla, Aufar serta menyebut bahwa Olla menjalin hubungan dengan seorang jenderal.

"Aku masih ada sih rekamannya. Aku dengar di situ eh apa 'Aufar itu enggak ada uangnya' kamu ngomong di situ aku pacaran sama Jenderal," ujar Olla.

Lantas, Olla langsung mempertanyakam sikap Nindy yang melontarkan kata-kata tak pantas bak bola liar yang langsung mengundang tanda tanya besar dari banyak orang.

"Teman-teman, semua orang, ibu-ibu Bhayangkari semuanya nanya 'Olla sama siapa?' gitu kan. Itu menjadi orang tuh bertanya ya. Aku bingung kok Nindy bisa ngomong kayak gitu sementara kamu tahu gimana, aku kerja kerasnya kayak apa, makanya aku pingin tau," sambungnya.

Nindy Ayunda mengaku dirinya memiliki alasan tersendiri yang tak bisa diungkap ke publik. Yang jelas, Nindy menegaskan bahwa sebenarnya dia bermaksud untuk membela Olla atas apa yang terjadi dalam rumah tangganya.

"Bisa nanti cerita yang itu aku gak bisa ngomong di sini because it's something about personal. Jadi kalau misalnya yang mami mau secara gamblang untuk in generalnya ya. Soal masalah Abang itu karena aku dengarnya ada kejadian misalnya macam-macam gitu loh terus aku take alongside ke kamu tuh karena aku tahu kamu itu kerja banting tulang," jelas Nindy.

Nindy mengenal betul sosok Olla Ramlan merasa tak terima dengan apa yang dilakukan oleh mantan suami Olla.

"Aku sebagai perempuan karena memang kondisi aku juga aku diselingkuhin, jadi aku kayak, 'gila ya mami (Olla) tuh udah kaya gitu lho tapi beliau begitu juga," ungkapnya.

Sehingga, terlontar lah kalimat dari mulut Nindy kepada sang ibu yang menyinggung soal Olla yang berhak untuk menjalin hubungan dengan siapapun."Aku bilang 'Ya biarin aja dia mau pacaran sama polisi kek, sama jenderal kek, sama siapa," pungkasnya.