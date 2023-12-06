Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nindy Ayunda Buka Aib Mantan Suami, Selingkuh dengan Keponakan Ashanty

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |05:00 WIB
Nindy Ayunda Buka Aib Mantan Suami, Selingkuh dengan Keponakan Ashanty
Nindy Ayunda bongkar borok mantan suami. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Nindy Ayunda memberikan kabar menghebohkan, dirinya membuka borok mantan suaminya. Di mana, Nindy Ayunda menyebutkan bila Askara Parasady Harsono berselingkuh dengan keponakan Ashanty.

Ungkapan itu diutarakan Nindy Ayunda di YouTube The Ramlans Family. Kepada Olla Ramlan, dia membeberkan sebuah fakta jika Askara Parasady Harsono kerap kali berselingkuh.

"Aku terpaksa harus menceritakan hal ini karena memang aku belum sama sekali menceritakan tentang ini kepada siapapun dan ini pertama kali aku berbicara," kata Nindy Ayunda, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya, apa yang dialaminya itu terjadi dalam rumah tangganya. Masih ingat di kepalanya itu jika dirinya menemukan bukti Askara Parasady Harsono berselingkuh.

"Dan ini menyangkut masa lalu di rumah tangga aku, jadi pada saat itu di tahun 2018 menjadi tahun paling berat banget dalam hidup aku, karena aku tahu Aska (Askara Parasady Harsono-red) berselingkuh dan di tahun itu aku dibukakan pintu soal dia selingkuh bermacam-macam dan di situ aku tidak cerita sama kamu maupun orang tua aku," ujarnya.

"Berjalannya waktu mungkin mami masih ingat kita syuting pagi hari di salah satu stasiun televisi karena di situ aku sama sekali tidak tidur karena benar-benar abis ribut sama aska karena dia ketahuan ada perempuan, intinya seperti itu," tuturnya.

