Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |06:00 WIB

Mahalini dituding selingkuh oleh oknum fans Rizky Febian, siap tempuh jalur hukum. (Foto: Instagram @mahaliniraharja)

Kekasih Rizky Febian itu mengatakan jika akun tersebut menggiring opini melalui kontennya bahwa dirinya telah bermain api dengan pemain keyboard dari band pengiringnya. Pengguna akun itu ternyata mengaku sebagai penggemar dari kekasih Mahalini, Rizky Febian.

Penyanyi berdarah Bali ini meluapkan kekesalannya di kanal broadcast miliknya di akun Instagram @mahaliniraharja. Sudah satu tahun memilih diam, Mahalini akhirnya bersuara dan berniat memproses masalah ini ke ranah hukum.

"Kayaknya waktunya aku speak up deh. Sudah nahan diri setahunan sama yang berkedok nge-fans sama Rizky Febian," ujar Mahalini, Rabu (6/12/2023).

Mahalini mengaku dia telah mengumpulkan bukti. Mulanya, dia memilih mengabaikan masalah ini.

Namun, akhirnya Mahalini memutuskan untuk memprosesnya lantaran bukan hanya dirinya yang dituduh melainkan rekan kerjanya ikut terseret. Rasa kenyamanan mereka terganggu saat bekerja.

"Semua bukti sudah ada, yaa. Sudah diproses tapi aku masih sabar banget nahan-nahan biar enggak sampai ke kantor. Enggak pernah aku speak up tentang orang yang kayak gini. Tapi ini menurut aku menyangkut orang-orang sekeliling aku, yang di mana orang-orang kerja bareng aku. Dengan dia bikin tuduhan kayak gini jujur aku keganggu banget waktu aku manggung. Jadi enggak nyaman gitu kerjanya," sambungnya.