Ria Ricis Sindir Teuku Ryan Soal Kewajiban Suami Beri Nafkah

JAKARTA - Kehidupan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan terus menjadi sorotan. Setelah ramai dikabarkan pisah rumah, kini ibu satu anak itu dituding menyindir suaminya lewat media sosial.

Hal itu bermula ketika Ria Ricis terlihat mengomentari unggahan akun TikTok @bundanya_birru tentang kewajiban seorang suami.

"Tetaplah minta uang ke suami, meskipun kamu punya uang sendiri. Jangan biasakan apa-apa pakai uangmu. Kecuali suamimu memang enggak mampu menafkahi," tulis akun tersebut, Rabu (6/12/2023).

Akun itu juga menjelaskan jika sang suami dalam kondisi sehat maka sudah sepatutnya memberikan nafkah kepada istri.

"Tapi, kalau suamimu sehat dan waras, pepet terus minta nafkah ke suami," ucapnya.

"Yang penting minta, dikasih atau enggak itu urusan nanti. Minta hak kamu sebagai istri. Tapi, jangan lupa menjalankan kewajiban sebagai istri, ya," katanya.

Melihat unggahan itu membuat Ria Ricis ikut berkomentar. Hal ini yang menjadi pemicu netizen semakin ingin lebih mengetahui soal rumah tangga adik Oki Setiana Dewi tersebut.

"Ya harusnya sebagai suami tahu dan paham kewajibannya sebelum istri 'ngemis' ke suami, ya," ujar Ria Ricis.