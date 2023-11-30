Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Oklin Fia Dituding Orang Ketiga di Rumah Tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:00 WIB
Kata Oklin Fia Dituding Orang Ketiga di Rumah Tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis
Oklin Fia membantah jika dirinya menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis diterpa isu tak sedap. Bahkan, kabar keretakan rumah tangga keduanya diduga akibat kehadiran orang ketiga. Oklin Fia dituding sebagai penyebab utama.

Mendengar hal itu, Oklin Fia memilih untuk berbicara di media sosial TikTok miliknya. Di mana, dirinya membantah isu tersebut.

"Enaknya diapain ya. Proses enggak nih?" tulis Oklin Fia, Kamis (30/11/2023).

Dalam postingan milik Oklin Fia itu, dirinya mem-posting sebuah video yang memperlihatkan capture sebuah tulisan yang menyebut namanya sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis.

Halaman:
1 2 3
