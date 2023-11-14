Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Berapa Besar Royalti yang Diterima Piyu Padi dari Lagu Penjaga Hati?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:35 WIB
Berapa Besar Royalti yang Diterima Piyu Padi dari Lagu <i>Penjaga Hati</i>?
Berapa besar royalti yang diterima Piyu Padi dari lagu Penjaga Hati? (Foto: Instagram/@piyu_logy)
A
A
A

JAKARTA - Berapa besar royalti yang diterima Piyu Padi dari lagu Penjaga Hati? Lagu ciptaan Piyu tersebut dirilis Ari Lasso di bawah naungan label Aquarius Musikindo, pada 2001. 

Berkat lagu itu, Lasso meraih penghargaan Artis Pria Solo Terbaik AMI Awards pada 2002. Lagu itu pula mengantarkan penyanyi 50 tahun tersebut menjadi salah satu solois pria tersukses di Indonesia usai hengkang dari Dewa 19, pada 1999. 

Selama lebih dari 2 dekade Penjaga Hati lekat dengan sosok Ari Lasso hingga Piyu Padi melarangnya membawakan lagu tersebut, pada April silam. Alasannya, karena royalti lagu tersebut tidak memberi manfaat ekonomi untuknya sebagai pencipta lagu. 

“Dari awal, royalti Penjaga Hati itu cuma Rp130.000. Jadi untuk apa Lasso membawakan lagu itu? Toh aku nggak dapat apa-apa,” tuturnya dalam chanel YouTube Piyu Channel, pada 14 April 2023.

 Berapa besar royalti yang diterima Piyu Padi dari lagu Penjaga Hati? (Foto: Instagram/@piyu_logy)

Piyu menduga, permasalahan royalti tersebut terjadi akibat kenakalan beberapa pihak. Misalnya, event organizer yang tidak melaporkan royalti yang seharusnya dibayarkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 

Sehingga presentasi royalti yang diterima terlalu kecil sebagai pencipta lagu. Padahal sistem pembayaran royalti telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Di dalamnya diatur hak moral dan ekonomi yang melekat kepada pencipta lagu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/205/3172338/piyu_padi-nOTC_large.jpg
Piyu Padi Usulkan Skema Sistem Hibrid dalam Royalti Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154469/piyu_padi-7R3h_large.jpg
Piyu Padi Sepakat dengan Prinsip Ari Lasso soal Riders Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/33/3150167/piyu_dan_fadly_padi-ucxI_large.jpg
Piyu Padi Ungkap Hubungan dengan Fadly setelah Sempat Ribut soal Royalti Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/205/3130219/piyu_padi-2TZn_large.jpg
Piyu Padi Sebut VISI Gegabah Ajukan Uji Materi UU Hak Cipta ke MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/33/3129899/titiek_puspa-ehNi_large.jpg
Piyu Padi Kenang Keistimewaan Titiek Puspa: Beliau Musisi yang Jenius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117985/piyu_padi-VyQx_large.jpg
Bertemu Menteri Hukum, Piyu Berharap Revisi UU Hak Cipta Bisa Sejahterakan Pencipta Lagu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement