HOME CELEBRITY TV SCOOP

Wargi Bandung All Out Demi Menangkan Ratusan Juta di Superdeal Indonesia Love Bandung

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |10:44 WIB
Wargi Bandung <i>All Out</i> Demi Menangkan Ratusan Juta di Superdeal Indonesia Love Bandung
Wargi Bandung All Out demi menangkan ratusan juta di Superdeal Indonesia Love Bandung (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - GTV baru saja menggelar Superdeal Indonesia Love Bandung mulai 30 November sampai 2 Desember kemarin. Berlokasi di Atrium Festival Citylink Bandung, puluhan ribu penonton yang berdomisili di Bandung dan sekitarnya tampak memadati lokasi berlangsungnya acara Superdeal Indonesia Love Bandung selama 3 hari.

Hal ini sekaligus membuktikan bahwa GTV sebagai home of entertainment selama lebih dari 20 tahun masih menjadi stasiun tv kecintaan warga Bandung.

Dari klub bobotoh sampai klub teater semuanya all out untuk memenangkan hadiah ratusan juta rupiah. Suasana semakin pecah dengan banyaknya keseruan yang terjadi di Atrium Festival Citylink Bandung, mulai dari pusing pilih tirai sampai tiba-tiba main trading di panggung langsung!

Selain peserta, banyak juga penonton di Atrium Festival Citylink Bandung yang ditunjuk dan ikut bermain trading langsung dengan pak Andhika Pratama, Edric Tjandra, dan Gilang Gombloh.

Superdeal Indonesia

Wargi Bandung All Out demi menangkan ratusan juta di Superdeal Indonesia Love Bandung (Foto: MNC Media)

Banyak juga plot twist seru dan lucu yang terjadi sepanjang Superdeal Indonesia Love Bandung! Walaupun begitu Wargi Bandung dan sekitar jadi kaya rame-rame karena para peserta berhasil membawa pulang hadiah dengan total ratusan juta rupiah!

Keseruan Andhika Pratama, Edric Tjandra, dan Gilang Gombloh di Bandung ini bisa kamu saksikan di Superdeal Indonesia Love Bandung yang akan tayang pada tanggal 2, 15, dan 21 Desember pukul 18.00 WIB di GTV.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
