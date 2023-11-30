Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bawa Pulang Jutaan Rupiah dari Superdeal Indonesia di Bandung

Andrean Pulungan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:20 WIB
BANDUNG - Andhika Pratama kembali membawa game show populer Superdeal Indonesia ke Bandung. Kali ini, dia datang bersama dua host kocak, Edric Tjandra dan Gilang Gombloh. 

Untuk menonton langsung ketegangan memilih tirai dan memenangkan ratusan juta rupiah, Anda bisa mendatangi Atrium Festival Citylink Bandung, pada 30 November hingga 2 Desember 2023, pukul 12.00 WIB.

Karena itu, ajak teman dan kerabat untuk ikut hadir karena siapa tahu Anda yang dapat kesempatan emas ini. Update semua informasi tentang Superdeal Indonesia dengan mengikuti akun media sosial GTV @officialgtvid. 

Anda bisa menyaksikan semua program terbaik GTV di kanal digital 41 UHF. Jika terjadi gangguan, Anda bisa melakukan scan ulang Set Top Box. Jika tayangan belum muncul, bisa periksa sambungan kabel antena atau ubah posisinya. 

Namun jika tayangan TV digital masih bermasalah, Anda masih bisa menghubungi layanan solusi TV digital di nomor WhatsApp 08569003900, pada Senin-Jumat, pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.*

(SIS)

