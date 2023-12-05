Hadir di Pernikahan Bunga Citra Lestari, Gaun Ashanty Dicibir Netizen

JAKARTA - Ashanty mendadak dinyinyiri warganet setelah mengunggah foto dirinya dan Anang Hermansyah menghadiri resepsi pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana di Bali, pada 2 Desember silam.

Dalam foto tersebut, Ashanty terlibat berpose di samping BCL, sementara Anang berdampingan dengan Tiko. Dia juga membagikan sebuah foto selfie bersama suami dan kedua pengantin.

"Happy wedding @itsmebcl and @tikoaryawardhana. Semoga pernikahan kalian dipenuhi cinta dan kebahagiaan," ujar ibu empat anak tersebut dalam caption unggahannya seperti dikutip Okezone, pada Selasa (5/12/2023).

Foto yang telah disukai lebih dari 311.000 akun Instagram itu mengundang lebih dari 900 komentar warganet. Cukup beragam yang dibahas warganet. Beberapa mengaku tak rela jika BCL kembali menikah dan melupakan kenangannya bersama Ashraf Sinclair.

Beberapa mengomentari penampilan Bunga Citra Lestari yang terlalu 'biasa' untuk seorang pengantin. Namun lainnya, mengkritik Ashanty karena mengenakan gaun yang terkesan 'menyaingi' BCL sebagai pengantin.

"Adab tamu di pernikahan orang: pakailah pakaian yang simple di mana yang menjadi sorotan tetap si pengantin itu sendiri," ujar akun @pajamasmu_.

"Jadi salfok sama baju Ashanty yang serupa tapi tak sama dengan pengantinnya (BCL)," kata akun @2t_fruity. Akun @bundarif11 menambahkan, "Kecantikan bunda @ashanty_ash sampai menyaingi pengantinnya."