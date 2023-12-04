Vidi Aldiano Selfie Bareng Sheila Dara di Nikahan BCL, Netizen Gemes

JAKARTA - Vidi Aldiano turut menjadi sorotan saat hadir di pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana. Tak sendirian, Vidi pun menggandeng sang istri, Sheila Dara ke Pulau Dewata, Bali demi menghadiri pernikahan sang sahabat.

Di acara tersebut, Vidi pun mengabadikan pose dirinya dan Sheila Dara. Dalam unggahan itu, terlihat pelantun Status Palsu ini asyik selfie dengan sang istri.

“My date last night,” tulis Vidi dikutip dari akun Instagram miliknya, Senin (4/12/2023).

Vidi pun mengunggah empat foto sekaligus dalam postingan ini. Terlihat ia terlihat tampan dengan balutan setelan jas coklat dengan kemeja putih.

Sedangkan Sheila Dara tampil memukau dengan dress hitam berbahan tile dan detail motif batik berwarna putih.

Keduanya pun kompak berpose berdua. Mulai dari pose senyum, duck face hingga menjulurkan lidah.

Momen Vidi Aldiano selfie bareng Sheila Dara di nikahan Bunga Citra Lestari ini pun mengundang komentar para netizen. Pasalnya, Vidi dan Sheila sendiri jarang melakukan selfie berdua, sehingga netizen menganggap ini sebagai foto langka.