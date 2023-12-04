Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alyssa Soebandono Umumkan Kehamilan, Keluarga Menangis Haru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |13:09 WIB
Alyssa Soebandono Umumkan Kehamilan, Keluarga Menangis Haru
Alyssa Soebandono umumkan kehamilan, keluarga menangis haru (Foto: Instagram/ichasoebandono)
JAKARTA - Pasangan Alyssa Soebandono dan Dude Herlino kini tengah berbahagia. Pasalnya mereka baru saja mengumumkan kabar kehamilan calon anak ketiga, setelah 7 tahun kelahiran anak keduanya.

Menariknya, momen saat wanita yang akrab disapa Icha ini memberitahu keluarga kecilnya tentang kehamilannya, rupanya penuh dengan suasana haru. Bahkan momen tersebut sempat dibagikan oleh bintang sinetron Inikah Rasanya ini di akun Instagram-nya.

“Assalamu'alaikum calon adiknya Abang Rendra & Abang Malik,” tulis Alyssa, Senin (4/12/2023).

Video tersebut memerlihatkan momen pertama kali Alyssa memberitahu sang suami, Dude Harlino dan kedua putranya. Nampak Alyssa menunjukkan hasil test pack-nya yang menandakan dirinya berbadan dua.

Mulanya, Dude dan kedua putranya terlihat syok. Hingga akhirnya rasa kaget itu berubah menjadi senyum sumringah dari keluarga kecilnya.

Dude Harlino dan Alyssa Soebandono

Alyssa Soebandono umumkan kehamilan, keluarga menangis haru (Foto: Instagram/ichasoebandono)

Senyuman pun terpancar di wajah Dude dan kedua putranya. Salah satunya yang jadi sorotan ialah Rendra putra pertama Alyssa dan Dude. Terlihat Rendra ikut menangis bahagia saat mengetahui sang ibunda akan kembali memberikannya adik.

“Halo adik,” kata Rendra.

Alyssa pun mengatakan tak sabar untuk menanti buah hati ketiganya ini. Ia begitu mensyukuri bisa hamil anak ketiga dan memberikan kebahagiaan untuk keluarga kecilnya.

“Petualangan baru akan segera dimulai. Jalan yang akan selalu disyukuri sepanjang hidup Ayah dan Bunda,” paparnya.

Momen haru saat Alyssa Soebandono mengumumkan kehamilan ketiganya ini pun turut membuat warganet ikut terharu. Bahkan tak sedikit yang mengaku ikut menangis saat melihat kebahagiaan anak-anak dari Icha dan Dude.

1 2
