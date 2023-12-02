Bunga Citra Lestari Resmi Menikah, Maia Estianty: Akhirnya Allah Memberikan Kamu Pasangan Lagi

JAKARTA - Maia Estianty hadir di pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana di Pulau Dewata, Bali. Maia Estianty hadir tidak sendirian, pasalnya sang suami Irwan Mussry ikut menemaninya.

Momen terindah itu diabadikan Maia Estianty melalui media sosial Instagram miliknya. Di mana, ibu kandung Al El Dul itu ikut bahagia atas pernikahan BCL tersebut.

"Akhirnya Allah memberikan kamu pasangan lagi," tulis Maia Estianty di @maiaestiantyreal, Sabtu (2/12/2023).

"Selamat @itsmebcl...you deserve to be happy," katanya lagi.

Selain menggunggah foto bersama BCL dan Tiko, Maia Estianty juga tak lupa mengabadikan foto bersama selebrities lainnya yang ada di slide berikutnya.

Di mana, dalam foto itu terlihat Aming dan Luna Maya. Serta di slide terakhir, terlihat foto Maia Estianty bersama Irwan Mussry sang suami yang tampil elegan.