HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maia Estianty hingga Luna Maya Hadir di Pernikahan Bunga Citra Lestari

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:33 WIB
Maia Estianty hingga Luna Maya Hadir di Pernikahan Bunga Citra Lestari
Bunga Citra Lestari resmi menikah hari ini. (Foto: Instagram @aeroaswar)
JAKARTA - Pernikahan Bunga Citra Lestari atau biasa disapa BCL itu tampaknya tengah dilakukan di Amankila, Bali. Pria yang berhasil menaklukkan hati BCL adalah Tiko Pradipta Aryawardhana. Luna Maya hingga Maia Estianty pun hadir di pernikahan keduanya.

Keberadaan Luna Maya hingga Maia Estianty serta Irwan Mussry itu terlihat jelas dari media sosial Instagram atlet jetski @aeroaswar. Di mana, dirinya menggambarkan suasana pernikahan itu lewat Insta Story. Momen itu tergambar kala BCL datang ke hadapan para tamu undangan tersebut.

Ketika namanya disebut, Unge yang juga biasa disapa itu mulai menuruni tangga. Unge terlihat menggunakan baju kebaya pernikahan yang begitu cantik, indah sekaligus elegant. Tak ketinggalan di bagian bawah terdapat batik cokelat.

Terlihat pula, sanggul yang menempel di bagian kepala belakang Unge yang diberi balutan bunga indah.

Bunga Citra Lestari

Ketika Unge mulai berjalan menuruni tangga, sorak sorai dari tamu undangan serta jutaan senyuman seakan menggambarkan suasana bahagia pernikahan Unge dengan Tiko Pradipta Aryawardhana tersebut.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
