Jefri Nichol Bangga, Adiknya Jadi Sarjana Pertama di Keluarga

Jefri Nichol bangga, adiknya jadi sarjana pertama di keluarga (Foto: Instagram @jefrinichol)

JAKARTA - Jefri Nichol membagikan kabar membanggakan. Adik perempuannya, Jessi Putri, berhasil menyelesaikan pendidikannya di bangku kuliah.

Ungkapan rasa bangga bintang film My Sassy Girl ini bahkan ditulis langsung olehnya di akun Instagram pribadinya. Bahkan, ia juga tak lupa mengunggah video saat memeluk sang adik yang mengenakan toga.

BACA JUGA: Alasan Jefri Nichol Tak Publish Maria Theodore Selama 3 Tahun Terungkap

Menurut kekasih Maria Theodore tersebut, keberhasilan Jessi menjadi sarjana jelas membanggakan bagi keluarga. Sebab, adiknya merupakan sarjana pertama di keluarganya.

Lucunya, Jefri sempat bertanya soal berapa IPK sang adik lalu memberikan pujian atas hal tersebut. Menariknya, Jessi pun langsung memukul sang kakak saat digoda soal kepintarannya.

"Adek gua jadi sarjana pertama di keluarga," tulis Jefri.

Jefri Nichol Bangga, Adiknya Jadi Sarjana Pertama di Keluarga (Foto: Instagram/jefrinichol)

"I'm proud of u my forever lil sis @jejijuu," lanjutnya.

Pada unggahan berikutnya, Jefri terlihat mengunggah foto dirinya bersama keluarga dimana terlihat ayah serta ibunya.