HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Kenang Pesan Berharga dari Mendiang Kiki Fatmala, Berbuat Kebaikan Selama Hidup

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |04:00 WIB
Venna Melinda Kenang Pesan Berharga dari Mendiang Kiki Fatmala, Berbuat Kebaikan Selama Hidup
Venna Melinda saat bersama mendiang Kiki Fatmala. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Venna Melinda turut mengucapkan bela sungkawanya atas meninggalnya Kiki Fatmala. Sebagai sesama artis senior, ibunda Verrell Bramasta ini juga merasa turut kehilangan.

Ucapan bela sungkawa tersebut ia bagikan melalui sebuah postingan di akun Instagramnya. Venna Melinda turut membagikan salah satu potret kebersamaannya dengan Kiki Fatmala.

“Innalillahi Wainalilahi Rojiun. Selamat Jalan mbak @qq_fatmala,” ujar Venna Melinda, Jumat (1/12/2023).

Venna Melinda turut mengungkapkan momen terakhir kali dirinya bertemu Kiki Fatmala, tepatnya yakni saat mereka berdua hadir di sebuah podcast.

Halaman:
1 2 3
