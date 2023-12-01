Venna Melinda Kenang Pesan Berharga dari Mendiang Kiki Fatmala, Berbuat Kebaikan Selama Hidup

JAKARTA - Venna Melinda turut mengucapkan bela sungkawanya atas meninggalnya Kiki Fatmala. Sebagai sesama artis senior, ibunda Verrell Bramasta ini juga merasa turut kehilangan.

Ucapan bela sungkawa tersebut ia bagikan melalui sebuah postingan di akun Instagramnya. Venna Melinda turut membagikan salah satu potret kebersamaannya dengan Kiki Fatmala.

“Innalillahi Wainalilahi Rojiun. Selamat Jalan mbak @qq_fatmala,” ujar Venna Melinda, Jumat (1/12/2023).

Venna Melinda turut mengungkapkan momen terakhir kali dirinya bertemu Kiki Fatmala, tepatnya yakni saat mereka berdua hadir di sebuah podcast.