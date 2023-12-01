Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Demi Indonesia, James Arthur Rela Meriahkan Spotify Wrapped 2023

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |05:52 WIB
Demi Indonesia, James Arthur Rela Meriahkan Spotify Wrapped 2023
James Arthur meriahkan Spotify Wrapped 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - James Arthur turut menghadiri acara Spotify Wrapped 2023 yang digelar di Studio+ RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023).

James Arthur membeberkan alasannya kembali lagi ke Indonesia. Ia senang dengan penggemar beratnya di Indonesia cukup fanatik menyambut kehadirannya.

“(Karena) para penggemar (balik ke Indonesia) dan para penggemarnya adalah yang paling fanatik yang pernah saya alami. Jadi, sangat menyenangkan bisa kembali ke sini dan sangat bahagia,” ungkap James Arthur.

Demi Indonesia, James Arthur Rela Meriahkan Spotify Wrapped 2023

Selain itu, pelantun Say You Won't Let Go ini menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang indah.

“Ini adalah negara yang indah dan ini adalah bagian dunia yang indah," ucap James Arthur.

James Arthur menyebut, selain disambut antusias, ia sangat terkesan dengan kebudayaan Indonesia dinilai ramah.

“Tidak hanya untuk merasakan negara ini dan budayanya tetapi juga untuk melihat penggemar saya dan memberikan konser lagi," tutur James Arthur.

James Arthur sempat menyambangi Indonesia pada 2019 lalu. Saat ini, James Arthur juga tampil dalam acara Spotify Wrapped 2023. James Arthur menyebut akan memberikan penampilan yang memukau untuk penonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement