Demi Indonesia, James Arthur Rela Meriahkan Spotify Wrapped 2023

JAKARTA - James Arthur turut menghadiri acara Spotify Wrapped 2023 yang digelar di Studio+ RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023).

James Arthur membeberkan alasannya kembali lagi ke Indonesia. Ia senang dengan penggemar beratnya di Indonesia cukup fanatik menyambut kehadirannya.

“(Karena) para penggemar (balik ke Indonesia) dan para penggemarnya adalah yang paling fanatik yang pernah saya alami. Jadi, sangat menyenangkan bisa kembali ke sini dan sangat bahagia,” ungkap James Arthur.

Selain itu, pelantun Say You Won't Let Go ini menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang indah.

“Ini adalah negara yang indah dan ini adalah bagian dunia yang indah," ucap James Arthur.

James Arthur menyebut, selain disambut antusias, ia sangat terkesan dengan kebudayaan Indonesia dinilai ramah.

“Tidak hanya untuk merasakan negara ini dan budayanya tetapi juga untuk melihat penggemar saya dan memberikan konser lagi," tutur James Arthur.

James Arthur sempat menyambangi Indonesia pada 2019 lalu. Saat ini, James Arthur juga tampil dalam acara Spotify Wrapped 2023. James Arthur menyebut akan memberikan penampilan yang memukau untuk penonton.