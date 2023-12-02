Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Star Media Nusantara Sukses Gelar The Journey of Stars X Bajawa di Depok

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |07:07 WIB
Star Media Nusantara Sukses Gelar <i>The Journey of Stars X Bajawa</i> di Depok
Star Media Nusantara sukse gelar The Journey X Bajawa di Depok (Foto: Tim SMN)
A
A
A

JAKARTA - Star Media Nusantara (SMN) merupakan talent management milik MNC Group yang baru saja menggelar acara The Journey of Stars X Bajawa di Depok, pada Jumat, 1 Desember 2023.

Pada acara ini, SMN membawa talent-talent yang dimiliki untuk memeriahkan acara tersebut. Artis-artis tersebut adalah Nabila Taqiyyah, Bunga, Dimansyah, Putri Nabila, Jelita Jely, Fifian, dan Fey.

Acara ini dibuka oleh penampilan Dimansyah dan Bunga Reyza yang membawakan single duet mereka berjudul Tukar Lalu. Aksi panggung keduanya sukses bikin netizen baper.

Kemudian Bunga Reyza tampil sendiri membawakan lagu Mau Dibawa Kemana milik Armada dan Satu-Satu milik Idgitaf. Bunga tampil stylish memakai satu set outfit denim yang terdiri dari tanktop dan juga cargo denim.

The Journey X Bajawa (SMN)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/33/3111996/lina_priscilla-tri8_large.jpg
Tangan Dingin Lina Priscilla Jadi Kunci Kesuksesan Melahirkan Talenta Berbakat Star Media Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/598/3111961/lina_priscilla-DHqp_large.jpg
Peran Lina Priscilla dalam Mengembangkan Star Media Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/205/3068373/artis_star_media_nusantara-gIPr_large.jpg
16 Artis Star Media Nusantara Masuk Nominasi Asian Television Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/205/3011302/ketika-novia-bachmid-hingga-nuca-hibur-penumpang-kereta-panoramic-dalam-travel-with-stars-evMV7zdTMu.jpg
Ketika Novia Bachmid hingga Nuca Hibur Penumpang Kereta Panoramic dalam Travel with Stars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/598/3009294/star-media-nusantara-dan-hypermind-bawa-teknologi-ai-virtual-talent-di-indonesia-menembus-pasar-global-vWCc8gLWWi.jpg
Star Media Nusantara dan Hypermind Bawa Teknologi AI Virtual Talent di Indonesia Menembus Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/33/3009215/kerja-sama-dengan-pt-kai-star-media-nusantara-hadirkan-travel-with-the-stars-1VF6Qc5tRJ.jpg
Kerja Sama dengan PT KAI, Star Media Nusantara Hadirkan Travel With The Stars
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement