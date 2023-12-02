Star Media Nusantara Sukses Gelar The Journey of Stars X Bajawa di Depok

Star Media Nusantara sukse gelar The Journey X Bajawa di Depok (Foto: Tim SMN)

JAKARTA - Star Media Nusantara (SMN) merupakan talent management milik MNC Group yang baru saja menggelar acara The Journey of Stars X Bajawa di Depok, pada Jumat, 1 Desember 2023.

Pada acara ini, SMN membawa talent-talent yang dimiliki untuk memeriahkan acara tersebut. Artis-artis tersebut adalah Nabila Taqiyyah, Bunga, Dimansyah, Putri Nabila, Jelita Jely, Fifian, dan Fey.

Acara ini dibuka oleh penampilan Dimansyah dan Bunga Reyza yang membawakan single duet mereka berjudul Tukar Lalu. Aksi panggung keduanya sukses bikin netizen baper.

Kemudian Bunga Reyza tampil sendiri membawakan lagu Mau Dibawa Kemana milik Armada dan Satu-Satu milik Idgitaf. Bunga tampil stylish memakai satu set outfit denim yang terdiri dari tanktop dan juga cargo denim.