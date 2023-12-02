Nabila Taqiyyah Ajak Penonton The Journey of Stars X Bajawa Galau Bareng

DEPOK - Salah satu talent Star Media Nusantara (SMN), Nabila Taqiyyah, ikut meriahkan acara The Journey of Stars X Bajawa di Depok pada Jumat, 1 Desember 2023. Dalam acara itu, Nabila sukses mengajak para penonton ngegalau bersama.

"Akhirnya malam Sabtuku sama kalian, makasih sudah hadir. Buat teman-teman, malam ini kita ajak teman-teman buat galau bersama," ujar Nabila menyapa para penonton.

BACA JUGA: Nabila Taqiyyah Bikin Syahdu Music Zone di Anjungan Sarinah

Pada momen itu, Nabila membawakan single pertamanya berjudul Menghargai Kata Rindu. Lagu tersebut menceritakan tentang pasangan yang menjalani Long Distance Relationship atau LDR.

"Buat kawan-kawan yang LDR, aku harap semoga kalian bisa sama-sama menjaga hati, menjaga pasangannya, tolong jaga hati kamu," ucap Nabila diikuti dengan teriakan para penonton.

Nabila Taqiyyah ajak penonton The Journey X Bajawa galau bareng (Foto: Syifa Fauziah/MPI)

Nabila tampil stylish dalam balutan busana bernuansa hitam dan silver. Dia memakai inner hitam dipadukan dengan jaket kulit warna senada, rok silver, serta heels boots. Nabila juga menambahkan beberapa aksesori untuk menunjang penampilannya.

Selanjutnya, runner-up Indonesian Idol musik ke-12 ini membawakan single barunya berjudul Ku ingin Pisah. Lagu ini menceritakan tentang seorang cewek yang sudah merasa hubungannya tidak jelas, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk pisah karena yang bertahan hanya dirinya sendiri.

"Buat teman-teman yang sedang bertahan, semangat yah. Saya tau itu tidak menyenangkan. Bagaimana bisa memperbaiki hubungan kalau satu orang doang yang ingin memperbaiki. Aku berharap teman-teman tertampar dengan lagu Ku Ingin Pisah," paparnya.