Tanggapan Inara Rusli Usai Dijodohkan Netizen dengan Saaih Halilintar

JAKARTA - Inara Rusli sempat ramai dijodoh-jodohkan dengan adik kandung Atta Halilintar, Saaih Halilintar. Perjodohan tersebut diketahui terjadi saat Inara bertemu dengan rombongan Gen Halilintar dalam sebuah program televisi.

Lucunya, netizen tampak berharap agar wanita 30 tahun itu bisa berjodoh dengan remaja 21 tahun tersebut.

Inara sendiri tampaknya enggan menanggapi perjodohan yang dilakukan oleh netizen. Bahkan ia hanya menganggap hal tersebut sebagai candaan saja.

"Seru-seruan aja. Namanya entertain jangan dianggap serius," ujar Inara Rusli baru-baru ini.

Alih-alih menerima perjodohan tersebut, Inara justru berharap agar dirinya bisa dijodohkan dengan member boyband Seventeen.

"Hah? Tunggu foto sama boyband K-Pop Seventeen dulu deh biar dijodohin sama mereka," ucapnya.

Akan tetapi, Inara kembali menjelaskan bahwa ia kini lebih pasrah terhadap jodoh. Sebab, ia yakin bahwa hal tersebut sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa.