JAKARTA - Jordan Ali sepertinya memberikan isyarat jika dirinya sudah tidak lagi berhubungan dengan Eva Manurung. Pasalnya, dia menghapus foto-foto kebersamaannya dengan ibu kandung Virgoun tersebut di Instagram.

Jordan juga mengisyaratkan, jika hubungannya dengan perempuan 60 tahun itu sedang tidak baik-baik saja. "Jujur, saya enggak bisa disentil. Kalau disentil ya sudah buyar rasa cinta saya ke mami," ujarnya dalam unggahan pada 1 Desember 2023.

Meski demikian, aktor 31 tahun tersebut memastikan akan tetap menyayangi Eva Manurung yang telah dianggapnya seperti ibu sendiri. "Rasa sayang ke mami sebagai anak insya Allah tidak akan pernah luntur," tuturnya.

Jordan Ali juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan Eva Manurung dan selalu perhatian padanya. "Tenang saja, Mami. Jangan takut kehilangan sosok aku yang selalu perhatian ke mami."

Dalam unggahan sebelumnya, sang aktor mengungkapkan, hubungan dengan Eva Manurung hanya untuk kepentingan konten.

Jordan memutuskan untuk mengakhiri semuanya ketika merasa risih karena perempuan itu mulai cemburu ketika dia dekat dengan lawan jenis.

