Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jordan Ali Hapus Foto Mesra dengan Eva Manurung di Instagram, Putus?

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |21:05 WIB
Jordan Ali Hapus Foto Mesra dengan Eva Manurung di Instagram, Putus?
Jordan Ali blakblakan soal hubungan dengan Eva Manurung. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jordan Ali sepertinya memberikan isyarat jika dirinya sudah tidak lagi berhubungan dengan Eva Manurung. Pasalnya, dia menghapus foto-foto kebersamaannya dengan ibu kandung Virgoun tersebut di Instagram.

Jordan juga mengisyaratkan, jika hubungannya dengan perempuan 60 tahun itu sedang tidak baik-baik saja. "Jujur, saya enggak bisa disentil. Kalau disentil ya sudah buyar rasa cinta saya ke mami," ujarnya dalam unggahan pada 1 Desember 2023.

Meski demikian, aktor 31 tahun tersebut memastikan akan tetap menyayangi Eva Manurung yang telah dianggapnya seperti ibu sendiri. "Rasa sayang ke mami sebagai anak insya Allah tidak akan pernah luntur," tuturnya.

Jordan Ali juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan Eva Manurung dan selalu perhatian padanya. "Tenang saja, Mami. Jangan takut kehilangan sosok aku yang selalu perhatian ke mami."

Dalam unggahan sebelumnya, sang aktor mengungkapkan, hubungan dengan Eva Manurung hanya untuk kepentingan konten.

Jordan memutuskan untuk mengakhiri semuanya ketika merasa risih karena perempuan itu mulai cemburu ketika dia dekat dengan lawan jenis.

(jjs)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186484/virgoun-0UPu_large.jpg
Eva Manurung Klaim Virgoun Punya Hak Mengakses CCTV di Rumah Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186419/virgoun-gCzZ_large.jpg
Virgoun Gerak Cepat Amankan Anak usai Skandal Perzinaan Inara Rusli Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186170/virgoun-Ifnv_large.jpg
Virgoun Diduga Penyebar Video Syur 2 Jam Inara Rusli dan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement