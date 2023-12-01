Pacaran Settingan, Jordan Ali Bingung Eva Manurung Kerap Cemburu

JAKARTA - Jordan Ali tiba-tiba membuat pengakuan mengejutkan di akun Instagram pribadinya, pada 30 November 2023. Dia mengakui bahwa hubungan itu berawal dari sebuah konten.

BACA JUGA: Jordan Ali Klaim sudah Ingatkan Eva Manurung untuk Tak Buat Konten Mesra di Medsos

Namun setelah dijalani, ternyata Eva Manurung justru bersikap posesif padanya. "Mami saya ajak ke (pesta) birthday dan di sana banyak cewek-cewek. Dia cemburu," ujarnya dalam unggahan tersebut seperti dikutip pada Jumat (1/12/2023).

Tak hanya saat pesta ulang tahun itu saja, Jordan Ali merasa kecemburuan Eva Manurung terus berlanjut dan membuatnya bingung. Risih dengan kondisi itu, dia pun bertanya langsung terkait sikap penyanyi 60 tahun tersebut.