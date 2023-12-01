Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jordan Ali Klaim sudah Ingatkan Eva Manurung untuk Tak Buat Konten Mesra di Medsos

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |15:02 WIB
Jordan Ali Klaim sudah Ingatkan Eva Manurung untuk Tak Buat Konten Mesra di Medsos
Jordan Ali blakblakan soal hubungan dengan Eva Manurung. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jordan Ali sempat dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Eva Manurung, penyanyi yang juga ibu kandung musisi Virgoun Tambunan. Akhirnya, dia membongkar awal dari kabar asmara tersebut.

"Awalnya, memang mami (Eva Manurung) sendiri yang ngajak aku buat konten india-indian, mesra-mesraan layaknya sepasang kekasih," katanya seperti dikutip Okezone dari unggahan sang aktor di Instagram, pada Jumat (1/12/2023).

Sebelum sepakat membuat konten bareng, Jordan Ali sudah mengingatkan ibu Virgoun untuk membuat konten yang lain. Dia khawatir, konten 'mesra' itu akan memancing kritik netizen kepadanya.

"Saya sudah bilang ke beliau, 'Mi, janganlah buat konten kayak gitu karena nanti risikonya besar loh'," katanya.

Namun Eva tetap pada pendiriannya yang membuat Ali akhirnya mengalah dan mengikuti kemauannya untuk membuat konten bareng. "Mami bilang, 'Sudah, lo enggak usah takut. Gue yang tanggung risikonya. Mami bilang begitu'."

Jordan Ali menegaskan bahwa dirinya hanya ingin membuat Eva Manurung bahagia dengan mengikuti permintaannya. Tak ada niat jelek di balik aksinya memamerkan asmara dengan perempuan berdarah Batak tersebut.

(jjs)

