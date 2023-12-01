Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiki Fatmala Sempat Sembuh dari Kanker dan Berhenti Kemoterapi Sebelum Meninggal

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:33 WIB
Kiki Fatmala Sempat Sembuh dari Kanker dan Berhenti Kemoterapi Sebelum Meninggal
Kiki Fatmala sempat sembuh dari kanker sebelum meninggal dunia (Foto: Instagram/qq_fatmala)
A
A
A

JAKARTA - Artis Kiki Fatmala ternyata sempat sembuh dari kanker paru paru stadium 4 yang diidapnya. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung olehnya pada pertengahan 2022.

Kala itu, Kiki mengatakan bahwa dirinya sudah tidak perlu lagi menjalani kemoterapi. Pasalnya, sel kanker yang bersarang di paru parunya sudah semakin kecil dan dibuat tertidur.

"Setelah delapan kali dokter bilang udah enggak ada yang di kemo lagi, karena kankernya udah tidur. Kanker aku sudah mengecil. Sudah enggak kemo lagi, tapi sekarang aku imunologi," ungkap Kiki Fatmala dalam akun YouTube Maia ALELDUL TV pada 2022.

Walau sempat dinyatakan sembuh lantaran sel kankernya sudah mengecil dan tertidur, Kiki tetap terus menjalani pemeriksaan dan pengobatan selain kemoterapi. Pasalnya, tak sedikit orang yang mengalami kambuh meski sel kanker telah diangkat ataupun mengecil.

Kiki Fatmala dan Christoper

Halaman:
1 2
