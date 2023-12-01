Sebelum Meninggal Dunia, Kiki Fatmala Sempat Tulis Surat Wasiat

JAKARTA - Artis senior Kiki Fatmala mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Jumat (1/12/2023) akibat komplikasi kanker. Sebelumnya, artis 56 tahun ini sudah sempat menjalani penyembuhan kanker paru paru stadium 4 yang dideritanya sejak lama.

Saat menjadi bintang tamu di program FYP pada Oktober 2022, Kiki mengatakan bahwa dirinya sudah menulis surat wasiat yang diserahkan pada notarisnya. Hal tersebut berkaitan dengan harta warisannya.

""Dua hari setelah tahu aku cancer, kita (Kiki dan suami) nangis, mata sampai bengkak. Terus dia bilang, 'Kamu pikirin juga, kamu buat surat wasiat kalau meninggal mau di mana.' Aku nangis lagi, padahal meninggal itu pasti, ya," ungkap Kiki kala itu.

"Aku sudah bikin semua di notaris. Aku juga enggak punya anak, tapi suamiku bilang biasanya orang kalau meninggal yang diributin harta. Semua baiknya ditulis di notaris," sambungnya.