Kiki Fatmala Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Kanker

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Artis senior, Kiki Fatmala meninggal dunia pada hari ini, Jumat (1/12/2023).

Kabar meninggalnya bintang film Si Manis Jembatan Ancol itu diketahui lewat unggahan pihak keluarga di akun Instagram pribadinya @qq_fatmala. Dalam unggahannya, Kiki Fatmala disebut meninggal dunia akibat komplikasi kanker.

"Dengan kesedihan mendalam dan hati yang berat, kami ingin mengumumkan berpulangnya yang tercinta Kiki Fatmala, yang bukan hanya anggota terkasih keluarga kami tetapi juga seorang sahabat yang dikenal oleh banyak orang," bunyi unggahan di akun Instagram tersebut.

"Kiki Fatmala meninggal dunia pada 1 Desember 2023 pada usia 56 tahun, karena komplikasi akibat kanker," sambungnya.