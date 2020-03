JAKARTA - Sejumlah musisi Indonesia saat ini sedang menggelar konser amal yang dilangsungkan secara online di kanal YouTube Narasi TV. Konser sendiri berlangsung selama tiga sesi yang dimulai oleh Tulus pada pukul 13.35 WIB.

Tak lama setelah Tulus, Rossa berganti mengambil alih acara. Afgan lalu menjadi penyanyi selanjutnya yang menghibur masyarakat Indonesia di tengah pandemi Corona ini.

Selama acara berlangsung, setiap musisi yang tampil mengajak masyarakat untuk berdonasi uang. Hasil donasi ini akan disumbangkan kepada pihak membutuhkan, terutama para tenaga medis yang berjuang melawan Corona di garda terdepan.

Baca Juga: Fans Berat, Mawar Eva De Jongh Ingin Duet Bareng Tulus

Vidi Aldiano sempat berpesan agar para penonton tetap berada di rumah demi mengurangi penyebaran virus. Vidi juga mengimbau agar masyarakat tetap bisa menjaga kesehatan dengan berolahraga kecil di rumah.

"Please buat teman-teman stay di rumah aja. Bagi yang tidak bisa work from home dan harus keluar demi alasan ekonomi, itu sangat bisa dimengerti tapi tolong jaga kondisi kesehatan kalian," kata Vidi.

Tulus, Rossa, Afgan, Vidi, dan Gamaliel menjadi musisi yang tampil pada sesi pertama. Acara akan dilanjutkan dengan penampilan dari Hindia, Ariel Noah, Yura Yunita, Kunto Aji, dan Barasuara.

Pandji Pragiwaksono dan Bintang Emon akan menutup sesi kedua dengan penampilan stand up mereka.

Sesi ketiga atau terakhir memiliki lineup yang tak kalah seru. Raisa, Ardhito Pramono, Rendy Pandugo, dan Petra Sihombing akan tampil sebelum Ari Lasso, Iwan Fals, Trio Lestari dan aksi penutup dari The Godfather of the Broken Heart, Didi Kempot.

(edh)