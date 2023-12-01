Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Usai Spotify Wrapped 2023, Bambam GOT7 Ingin Gelar Konser di Indonesia

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:21 WIB
Bambam GOT7 (Foto: Okezone)
Bambam GOT7 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Korea Selatan, Bambam GOT7 turut meriahkan konser Spotify Wrapped 2023 digelar di Studio RCTI+ di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Kamis 30 November 2023.

BamBam GOT7 mengaku antusias dengan melakukan sejumlah persiapan matang. Ia begitu ingin memberikan kesan terbaik saat tampil di Indonesia.

"Sudah lama sejak 2023 ini pertama kali saya tampil solo di Indonesia, agak terkejut saya banyak persiapan tapi saya tidak mau membocorkannya tapi nonton saja nanti ya," ujar BamBam GOT7.

Usai Spotify Wrapped 2023, Bambam GOT7 Ingin Gelar Konser di Indonesia

Pelantun NANANA ini mengungkapkan, dirinya bakal melakukan tour keliling, sehingga ia belum sempat liburan ke Indonesia. Namun ingin liburan sekaligus berkesempatan menggelar konser di Indonesia.

"Mengenai tour keliling dunia saya belum sempat datang liburan kesini tapi next-nya kalau ada kesempatan saya akan adakan konser," ucap Bambam GOT7.

Lebih lanjut, BamBam GOT7 menuturkan kalau dirinya tidak mempunyai banyak kesempatan untuk datang ke Indonesia. Tetapi salah satu kesukaannya yakni keindahan alam serta wisata-wisata di Indonesia.

Terlebih lagi pulau dewata Bali, terkenal dengan keindahan alam sekaligus menjadi salah satu wisata bertaraf mancanegara.

"Agak sulit saya tidak banyak kesempatan datang tapi tempat yang saya suka yang ada pantainya, Bali saya dengan banyak juga perempuan dan bagus,"tutur BamBam GOT7.

