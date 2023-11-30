Kiki Amalia Menggemuk saat Hamil: Alhamdulilah, Dinikmati Saja

JAKARTA - Kiki Amalia tengah hamil anak pertama dari pernikahannya bersama Agung Nugraha. Saat ini kehamilan Kiki sudah berusia 7 bulan.

Hamil di usia 42 tahun cukup membuat Kiki Amalia sendiri terkejut, kendati begitu ia pun tetap bersyukur lantaran masih diberikan kepercayaan untuk memiliki keturunan di usia yang tidak muda lagi.

Tentunya, Kiki Amalia juga sudah banyak mengalami perubahan. Mulai dari bobot tubuhnya hingga mencapai 17 kilogram.

"Alhamdulillah saat ini sudah memasuki usia 26 minggu. Naik 17kg ini, jadi 45 biasanya, sekarang 61 (kilogram)," ucap Kiki Amalia di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Kiki pun bersyukur meski berat badannya naik banyak, namun kakinya tidak mengalami bengkak karena dirinya rajin berjalan.

"Jadi tembem, kaki nggak bengkak. Alhamdulillah karena sering jalan," ungkap Kiki Amalia.

Perempuan kelahiran Jakarta, 26 November 1981 itu tak menampik jika ia sempat merasa terkejut karena perubahan demi perubahan yang ia alami.

"Namanya juga manusiawi, anak pertama juga, ada kagetnya. Aku sih ngerasa nanti sehabis lahiran akan kembali normal, ini juga lagi proses, jadi dinikmati ya," pungkas Kiki Amalia.

Begitu juga ketika jerawat-jerawat mulai tumbuh di badan. Kiki Amalia lagi-lagi berusaha menikmatinya.

"Tiba-tiba tumbuh banyak jerawat di badan, gemes dia (suami) sampe dipencetin, dia tukang pencet-pencet jerawat," tutur Kiki Amalia.