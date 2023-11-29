Kronologi Suami Kiki Amalia Diduga Ditipu, Alami Kerugian Miliaran

JAKARTA - Kabar tidak menyenangkan datang dari Kiki Amalia, pasalnya Agung Nugraha sang suami diduga menjadi korban penipuan.

Suami Kiki Amalia, Agung Nugraha ternyata sempat mengalami musibah. Ia diduga jadi korban penipuan bisnis batu bara yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang sudah dianggap sebagai teman dekat.

Agung Nugraha sudah melaporkan kasus tersebut ke Polres Samarinda.

"Lagi ada masalah kerjaan, ditipulah. Sudah diproses di Polres Samarinda sudah lama, sudah delapan bulan," kata Agung Nugraha di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).