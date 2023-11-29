Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Suami Kiki Amalia Diduga Ditipu, Alami Kerugian Miliaran

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:05 WIB
Kronologi Suami Kiki Amalia Diduga Ditipu, Alami Kerugian Miliaran
Suami Kiki Amalia diduga ditipu, begini kronologinya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar tidak menyenangkan datang dari Kiki Amalia, pasalnya Agung Nugraha sang suami diduga menjadi korban penipuan.

Suami Kiki Amalia, Agung Nugraha ternyata sempat mengalami musibah. Ia diduga jadi korban penipuan bisnis batu bara yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang sudah dianggap sebagai teman dekat.

Agung Nugraha sudah melaporkan kasus tersebut ke Polres Samarinda.

"Lagi ada masalah kerjaan, ditipulah. Sudah diproses di Polres Samarinda sudah lama, sudah delapan bulan," kata Agung Nugraha di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Halaman:
1 2 3
