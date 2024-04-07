Kiki Amalia Ungkap Peran Suami Agar Dirinya Tak Sampai Terkena Baby Blues

Kiki Amalia ungkap peran suami agar dirinya tak sampai alami baby blues (Foto: Instagram/kikiamaliaworld)

JAKARTA - Kiki Amalia baru saja melahirkan anak pertamanya pada 28 Februari lalu. Hampir sama dengan sebagian ibu-ibu baru lainnya, Kiki mengaku hampir mengalami baby blues.

Beruntung, Kiki Amalia memiliki suami yang suportif untuk membantu menjaga emosinya agar tetap sabar dan bahagia di tengah kekhawatirannya karena baru pertama kali merasakan menjadi seorang ibu.

"Wah ngurus anak nggak gampang yah, banyak hal-hal yang kita harus sabar, emosi tetap harus dijaga, harus bener-bener bahagia dan enjoy, kalau nggak bisa kena baby blues karena kan kaget," kata Kiki Amalia di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurutnya, sang suami, Agung Nugraha berperan penting untuk membuatnya terhindar dari stres sehingga tak sampai mengalami baby blues. Dukungan sang suami dengan cara membuatnya selalu merasa bahagia menjadikan Kiki Amalia begitu menikmati hari-hari mengurus buah hatinya.

"Peran suami) penting banget, kalau suami nggak bisa buat kita bahagia, suami nggak bisa buat kita tenang pastinya akan terjadi baby blues," ungkap Kiki Amalia.

"Suami aku bener-bener mendukung, suami aku bener-bener support aku jadi aku merasa bahagia dalam hubungan suami istri," sambungnya.

Kiki mengungkap bahwa sang suami tak pernah membiarkan dirinya mengurus buah hati mereka seorang diri. Baik Kiki maupun Agung sama-sama menikmati momen sebagai orangtua yang menurutnya menjadi pengalaman langka dimana belum tentu akan terulang kembali.

"Ya Alhamdulillah kita nikmatin, kita bersyukur. Kita bener-bener enjoy yaa pengalaman luar biasa yang gak bs diulang kembali jadi bener-bener kita nikmatin," ujar Kiki Amalia.

Agung mengaku dirinya lebih banyak mengambil porsi untuk mengurus anak mereka di malam hari agar istrinya tak banyak begadang dan bisa beristirahat. Bahkan, kebiasaan begadang ini sudah dilakoni Agung sejak Kiki Amalia hamil 7 bulan.