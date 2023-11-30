Lucinta Luna Mesra dengan Pria Baru di Tengah Isu Mantan Pacar Jadi Bintang Film Porno

JAKARTA - Lucinta Luna sudah tak lagi menjalin hubungan asmara dengan bule bernama Alan Boltian. Setelah kabar kandasnya hubungan mereka merebak, baru-baru ini muncul foto yang menunjukkan bahwa mantan tunangannya merupakan seorang bintang film porno.

Akan tetapi, Lucinta tampaknya tak mau ambil pusing apalagi mengomentari soal sang mantan kekasihnya. Bintang film Bridezilla tersebut, kini justru memamerkan video dirinya bersama seorang pria di Instagram.

Menariknya, pria yang berjoget bersama Lucinta diketahui merupakan Maruef Ashary, adik dari artis Kiki Fatmala. Maruef sendiri diketahui sempat dekat dengan Celine Evangelista.

Namun, tidak diketahui pasti apakah pria tersebut kini merupakan kekasih dari Lucinta atau bukan. Pasalnya, Lucinta pun tampak menuliskan keterangan random terkait videonya bersama Maruef.

"Kuning kuning Lhiang Taiyy ... wink," tulis Lucinta.

Lucinta Luna mesra dengan pria baru (Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita)