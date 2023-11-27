Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengulik Tarif Endorse Lucinta Luna yang Capai Rp5 Miliar per Tahun

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |15:23 WIB
Mengulik Tarif Endorse Lucinta Luna yang Capai Rp5 Miliar per Tahun
Mengulik tarif endorse Lucinta Luna. (Foto: Vania Ika Aldida/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik tarif endorse Lucinta Luna di Instagram. Selebgram transpuan ini memang kerap membuat warganet tertawa dengan berbagai tingkah konyolnya yang diunggah lewat Instagram dan TikTok. 

Lucinta punya lebih dari 3,5 juta follower di akun Instagram pribadinya, @lucintaluna_manjalita. Dalam akun tersebut, unggahan feed dan story Lucinta Luna tidak pernah sepi dari endorsement..

Kepada Boy William, Lucinta Luna pernah membocorkan besaran tarif endorsenya di media sosial. “Setahun Rp5 miliar. Enggak ada tawar menawar,” ujarnya saat menjadi bintang tamu channel YouTube BW, pada 7 April 2022. 

Pada 2018, Adlena, manajer Lucinta Luna juga pernah mengungkapkan tarif endorse pelantun Bobo Dimana tersebut. Kala itu tarif endorse Lucinta sudah bisa dibilang cukup mahal, berkisar Rp50 juta hingga Rp100 juta. 

"Angka itu untuk kontrak endorsement sebulan ya. Kalau online shop itu sekitar Rp8 juta sampai Rp15 juta,” ungkap Adlena menambahkan. 

Sang manajer menambahkan, endorsement menggunakan video yang diunggah di feed Instagram dibanderol Rp15 juta untuk online shop. Sementara untuk brand ternama akan dipatok harga berbeda. 

Tarif endorse di Insta story, dipatok Lucinta Luna sebesar Rp5 juta. Angka itu menurut Adlena belum termasuk link produk dan sebagainya. Jika lengkap dengan link produk, maka tarifnya menjadi Rp8 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162701/lucinta_luna-FqYg_large.jpg
Lucinta Luna Berharap Nikita Mirzani segera Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112230/lucinta_luna-Tghs_large.jpg
Isa Zega Ditangkap, Lucinta Luna: No Comment, Aku Enggak Mau Kotori Tanganku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095834/isa_zega-t3ke_large.jpg
Isa Zega Klarifikasi Usai Lucinta Luna Ngaku Dijebak dalam Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090577/lucinta_luna-i8zS_large.jpg
Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090565/lucinta_luna-Mp2H_large.jpg
6 Sumber Kekayaan Lucinta Luna, Selebgram yang Mengaku Dijebak Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090432/lucinta_luna-JuB0_large.jpg
Biodata dan Agama Lucinta Luna, yang Diduga Jadi Korban Isa Zega
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement