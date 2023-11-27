Mengulik Tarif Endorse Lucinta Luna yang Capai Rp5 Miliar per Tahun

JAKARTA - Mengulik tarif endorse Lucinta Luna di Instagram. Selebgram transpuan ini memang kerap membuat warganet tertawa dengan berbagai tingkah konyolnya yang diunggah lewat Instagram dan TikTok.

Lucinta punya lebih dari 3,5 juta follower di akun Instagram pribadinya, @lucintaluna_manjalita. Dalam akun tersebut, unggahan feed dan story Lucinta Luna tidak pernah sepi dari endorsement..

Kepada Boy William, Lucinta Luna pernah membocorkan besaran tarif endorsenya di media sosial. “Setahun Rp5 miliar. Enggak ada tawar menawar,” ujarnya saat menjadi bintang tamu channel YouTube BW, pada 7 April 2022.

Pada 2018, Adlena, manajer Lucinta Luna juga pernah mengungkapkan tarif endorse pelantun Bobo Dimana tersebut. Kala itu tarif endorse Lucinta sudah bisa dibilang cukup mahal, berkisar Rp50 juta hingga Rp100 juta.

"Angka itu untuk kontrak endorsement sebulan ya. Kalau online shop itu sekitar Rp8 juta sampai Rp15 juta,” ungkap Adlena menambahkan.

Sang manajer menambahkan, endorsement menggunakan video yang diunggah di feed Instagram dibanderol Rp15 juta untuk online shop. Sementara untuk brand ternama akan dipatok harga berbeda.

Tarif endorse di Insta story, dipatok Lucinta Luna sebesar Rp5 juta. Angka itu menurut Adlena belum termasuk link produk dan sebagainya. Jika lengkap dengan link produk, maka tarifnya menjadi Rp8 juta.