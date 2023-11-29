Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Willy Dozan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |22:30 WIB
Biodata dan Agama Willy Dozan
Biodata dan Agama Willy Dozan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Biodata dan agama Willy Dozan akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Willy Dozan menjadi perhatian usai anaknya, Leon Dozan terlibat kasus penganiayaan kepada kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk.

Willy Dozan merupakan aktor legendaris Indonesia. Ia terlibat berbagai macam film action pada era 1970-an hingga saat ini.

Willy menikah dengan Betharia Sonata pada tahun 1990 dan bercerai pada akhir Agustus 2002. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua orang anak, yakni Leon Rahman Dozan dan Nabila Rahman Dozan. beragama Kristen berpindah agama ke Islam menjelang pernikahannya dengan Betharia Sonata.

Biodata dan Agama Willy Dozan

Willy pernah tinggal di Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Amerika Serikat selama beberapa tahun untuk mempelajari dan menekuni film bergenre action. Dia pernah membintangi sinetron laga Deru Debu.

Willy Dozan terlahir sebagai Chuang Chen Li, dan dikenal secara internasional sebagai Billy Chong. Willy Dozan adalah adik dari pemeran film nasional 1980-an Leo Chandra (juga dikenal sebagai Leo Dozan).

Kiprah Willy di industri perfilman internasional sudah lama digelutinya. Siapa sangka, banyak film asing yang telah diperankannya selama ini. Bahkan, Willy sempat menjadi idola di Hong Kong pada 1978-1981.

Setidaknya ada 8 film internasional yang telah dibintangi Willy Dozan, yakni Hard Way to Die (1979), Super Power (1979), Black Belt Karate (1979), Crystal Fist (1979), Black Jim Smashes All (1980), A Fistful of Talons (1981), Kung Fu from Beyond the Grave (1982) dan Kung Fu Zombie (1982).

Halaman:
1 2
