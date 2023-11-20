Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Willy Dozan Sebut Rinoa Aurora dan Putranya Sama-Sama Punya Sifat Emosian

Selvianus , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |23:00 WIB
Willy Dozan Sebut Rinoa Aurora dan Putranya Sama-Sama Punya Sifat Emosian
Willy Dozan sebut anaknya dan Rinoa sama-sama punya sifat emosian (Foto: Instagram/willydozan777)
JAKARTA - Willy Dozan merasa keberatan jika anaknya, Leon Dozan, disebut telah melakukan penganiayaan pada kekasihnya, Rinoa Aurora. Pasalnya, dari dari video yang diunggah oleh pihaknya, Rinoa Aurora mengaku tidak dipukul.

Gadis 19 tahun itu bahkan mengaku hanya ribut dengan Leon Dozan sampai ada aksi tarik menarik.

"Dia (Rinoa) mengatakan sendiri kan dia itu tidak dipukuli, (hanya) tarik menarik. Namanya kan anak muda pacaran pasti ada ribut," ujar Willy Dozan dikutip dari kanal YouTube Starpro Indonesia, Senin (20/11/2023).

Bahkan Willy Dozan menyebut Leon Dozan dan Rinoa Aurora sama-sama memiliki sifat emosian. Tak hanya itu, keduanya juga cukup memiliki ego yang tinggi.

"Cuma mereka mungkin tidak bisa mengatasi amarah. Kedua belah pihak sama sama ego sama sama emosi," beber Willy Dozan.

"Kalau yang penganiayaan salah, jelas. Tidak bisa diangkat penganiayaan. Namanya orang pacaran ribut. Tarik menarik lah," sambungnya.

Leon Dozan (Ravie/MPI)

Mengenai alasan pertengkaran diantara putrinya dan Rino, aktor 66 tahun itu membenarkan bahwa kedua remaja itu ribut dipicu oleh rasa cemburu.

"Pacarmu jalan sama orang lain, cemburu gak? Dan emosi orang beda-beda," ucap Willy Dozan.

"Ya pasti lah, cuma kita nggak tahu urusan mereka. Yang cemburu bukan Leon saja, yang cewek juga cemburu akhirnya naik tensinya naik," tambahnya.

