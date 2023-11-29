Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizki DA Akan Menikah Awal Desember 2023 di Bandung

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |05:02 WIB
Rizki DA Akan Menikah Awal Desember 2023 di Bandung
Rizki DA akan menikah awal Desember 2023 di Bandung (Foto: Instagram/da2_rizki123)
A
A
A

JAKARTA - Rizki Syafaruddin alias Rizki DA akan mengikuti jejak mantan istrinya, Nadya Mustika Rahayu, untuk menikah kembali. Pria 26 tahun itu bahkan mengaku jika pernikahannya dengan seorang wanita berinisial H akan berlangsung dalam waktu dekat.

Dikutip dari akun YouTube Intens Investigasi, kembaran dari Ridho DA ini mengaku akan melepas status dudanya pada awal Desember mendatang. Rencananya, ia dan calon istri akan menggelar acara pernikahan di kawasan Bandung, Jawa Barat.

"Insyaallah-insyaallah mudah-mudahan doain saja teman-teman ya, insyaallah," ujar Rizki DA.

"Insyaallah di Bandung, insyaallah sudah dong (pesan tempat)," sambungnya.

Rizki DA

