Indra Bekti Sebut 2023 Tahun Terberat, dari Sakit hingga Cerai

JAKARTA - Presenter Indra Bekti mengaku tahun 2023 menjadi tahun terberat baginya. Sebab, di awal tahun Indra Bekti jatuh sakit hingga harus menjalani beberapa kali operasi.

Mirisnya lagi, di tengah sakitnya itu Indra Bekti digugat cerai oleh Aldilla Jelita. Mereka resmi bercerai pada 17 April 2023 setelah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

"Jadi tahun terberat iya, tapi kita hadapi dengan senyuman," ujar Indra Bekti di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin (27/11/2023).

BACA JUGA: Indra Bekti Ungkap Alasan Ngotot Ingin Rujuk dengan Aldila Jelita

Namun, setelah empat bulan cerai baik Indra Bekti dan Aldilla Jelita memutuskan untuk rujuk pada 25 Agustus 2023.