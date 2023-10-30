Indra Bekti Ungkap Alasan Ngotot Ingin Rujuk dengan Aldila Jelita

JAKARTA - Pasangan Indra Bekti dan Aldila Jelita kini sedang menikmati kehidupan baru mereka usai kembali menjadi sepasang suami istri pasca-cerai pada 17 April lalu. Bekti dan Dila diketahui resmi rujuk selang empat bulan usai Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus perceraian mereka, tepatnya pada 25 Agustus 2023.

Dalam program Tamu Dadakan yang tayang di RCTI, Indra Bekti pun mengungkap alasan di balik keputusannya yang ngotot untuk rujuk meski telah resmi bercerai. Kepada Jessica Iskandar, Bekti mengungkap alasan di balik kegigihannya agar bisa kembali membina rumah tangga bersama Dila.

Pria 45 tahun ini mengaku rasa sayangnya kepada Dila tak pernah pudar. Ketika harus menjalani kehidupan tanpa Dila di sisinya, Bekti begitu terpuruk hingga membuat hidupnya menjadi tak teratur.

"Kenapa aku tetap ngotot (rujuk) karena aku masih sayang banget sama Bunda Dila. Pada saat kita berpisah, itu adalah hal yang paling terpuruk lah dalam kehidupan aku, enggak bisa tidur, enggak bisa makan," ujar Indra Bekti, dikutip dari kanal Youtube RCTI, Minggu, 29 Oktober 2023.

Padahal, Bekti menilai bahwa Dila adalah sosok istri idaman. Sudah lama Bekti menginginkan sosok pendamping hidup seperti Dila. Ia bahkan menyesal telah menyia-nyiakan sosok istri seperti Dila.

"Pengen banget punya istri kayak gini ya, trus gue sia-siain. Ya, gue nyesel banget lah pada saat kita bercerai itu," tuturnya.