Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Indra Bekti Ungkap Alasan Ngotot Ingin Rujuk dengan Aldila Jelita

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |05:35 WIB
Indra Bekti Ungkap Alasan Ngotot Ingin Rujuk dengan Aldila Jelita
Indra Bekti ungkap alasan ngotot ingin rujuk dengan Aldila Jelita (Foto: Instagram @indrabekti)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Indra Bekti dan Aldila Jelita kini sedang menikmati kehidupan baru mereka usai kembali menjadi sepasang suami istri pasca-cerai pada 17 April lalu. Bekti dan Dila diketahui resmi rujuk selang empat bulan usai Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus perceraian mereka, tepatnya pada 25 Agustus 2023.

Dalam program Tamu Dadakan yang tayang di RCTI, Indra Bekti pun mengungkap alasan di balik keputusannya yang ngotot untuk rujuk meski telah resmi bercerai. Kepada Jessica Iskandar, Bekti mengungkap alasan di balik kegigihannya agar bisa kembali membina rumah tangga bersama Dila.

Pria 45 tahun ini mengaku rasa sayangnya kepada Dila tak pernah pudar. Ketika harus menjalani kehidupan tanpa Dila di sisinya, Bekti begitu terpuruk hingga membuat hidupnya menjadi tak teratur.  

"Kenapa aku tetap ngotot (rujuk)  karena aku masih sayang banget sama Bunda Dila. Pada saat kita berpisah, itu adalah hal yang paling terpuruk lah dalam kehidupan aku, enggak bisa tidur, enggak bisa makan," ujar Indra Bekti, dikutip dari kanal Youtube RCTI, Minggu, 29 Oktober 2023.

Padahal, Bekti menilai bahwa Dila adalah sosok istri idaman. Sudah lama Bekti menginginkan sosok pendamping hidup seperti Dila. Ia bahkan menyesal telah menyia-nyiakan sosok istri seperti Dila.  

Indra Bekti, Aldila Jelita dan Jessica Iskandar

"Pengen banget punya istri kayak gini ya, trus gue sia-siain. Ya, gue nyesel banget lah pada saat kita bercerai itu," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/33/3108683/ibu_indra_bekti_meninggal_dunia-c0n6_large.jpg
Kabar Duka, Ibu Sambung Indra Bekti Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/33/3079603/indra_bekti_dan_dilla_jelita-HOCe_large.jpg
Umrah Bareng, Indra Bekti Berharap Pernikahan dengan Aldilla Jelita Semakin Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/33/3005059/jadi-mc-di-lamaran-indra-bekti-doakan-rencana-pernikahan-chand-kelvin-dan-dea-sahirah-dfCm3FTGvd.jpg
Jadi MC di Lamaran, Indra Bekti Doakan Rencana Pernikahan Chand Kelvin dan Dea Sahirah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2987012/indra-bekti-dan-aldila-jelita-tolak-tambah-anak-usai-rujuk-000dCysIU1.jpg
Indra Bekti dan Aldila Jelita Tolak Tambah Anak Usai Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/33/2958258/indra-bekti-mulai-berbisnis-untuk-jaga-jaga-jika-mendadak-sepi-job-5Ppcs8Sl5R.jpg
Indra Bekti Mulai Berbisnis untuk Jaga-Jaga Jika Mendadak Sepi Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/33/2954141/kondisi-membaik-indra-bekti-tetap-rutin-minum-obat-darah-tinggi-I4vNOol9GU.jpg
Kondisi Membaik, Indra Bekti Tetap Rutin Minum Obat Darah Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement